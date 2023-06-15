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عربي-دولي

بولندا تصبح "ورشة صيانة ليوبارد" ودبابات حلفاء كييف!

Lebanon 24
15-06-2023 | 04:57
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أكد مندوب بولندا لدى الناتو، توماس سزاتكوفسكي، أن بلاده يمكن أن تصبح مركزا لصيانة دبابات "أبرامز" الأميركية وغيرها من الآليات أو دبابات الحلفاء الآخرين في جميع أنحاء أوروبا.

وأشار سزاتكوفسكي إلى أن بولندا وألمانيا تناقشان حاليا عقد صفقة لإنشاء مركز إصلاح دبابات "ليوبارد"، والتي تم نقلها إلى قوات كييف، لافتا إلى أن هذا المشروع يتحضر للقيام في مدينة غليفيتشي.
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هذا وفي وقت سابق، قال ضابط في الجيش النمساوي إن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها قادة الدبابات الأوكرانية أدت إلى خسارة الدبابات الألمانية خلال شنّهم الهجوم المضاد.

وبيّن أن مثل هذا التطور في الأحداث يعد أمرا كارثيا إلى حد ما على صناعة الأسلحة في أوروبا الغربية وجميع الجيوش التي تستخدم  دبابات "ليوبارد 2".

تجدر الإشارة إلى أن حوالي 20 بالمئة من دبابات "ليوبارد" الألمانية التي سلّمها الغرب لأوكرانيا أصبحت خارج الجهوزية القتالية. أما الدبابات التي ما زالت جاهزة فخيّبت آمال المقاتلين في القوات المسلحة الأوكرانية لأنها تتعطل أسرع من الدبابات السوفيتية الصنع، بحسب ما أوردت "روسيا اليوم".





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