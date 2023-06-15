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عربي-دولي

إمرأة ترفع علم داعش في أميركا.. وتُهدّد الشرطة: "ستُقطع رؤوسكم"

Lebanon 24
15-06-2023 | 06:00
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هدّدت إمرأة تدعى جاستيس مالوي ضباطاً من شرطة ولاية إنديانا الأميركية، زاعمة أنها عضو في تنظيم داعش، وقالت لهم "إذا لم يتم طردكم جميعًا، فسيقوم داعش بقطع رؤوسكم".

واعترفت المرأة بأنها قامت بتمزيق العلم الأميركي، وإشعال النار فيه واستبداله بعلم داعش الأخضر.
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وقالت للشرطة: "سيطالكم الإرهابيون في أسوأ الأوقات، أنتم لا تعرفون ذلك حتى الآن".

واتُهمت مالوي بتدنيس العلم، والترهيب، والفساد الإجرامي والتعدي على ممتلكات الغير، وهي محتجزة في سجن مقاطعة فاندربيرغ. (العربية)
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