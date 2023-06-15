Advertisement

عربي-دولي

رسالة من بوتين للرئيس الصينيّ... ماذا قال له فيها بمناسبة عيد ميلاده؟

Lebanon 24
15-06-2023 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1077798-638224301207120771.jpg
Doc-P-1077798-638224301207120771.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالرئيس الصيني شي جين بينغ الذي وصفه بأنه "صديقه العزيز" في رسالة بمناسبة عيد ميلاده السبعين دعا فيها إلى تعزيز العلاقات بين بكين وموسكو في خضمّ النزاع في أوكرانيا.
Advertisement

وكتب بوتين في برقية نُشرت على موقع الكرملين "أتمنّى لكم صدقًا، يا صديقي العزيز، الصحة والسعادة والبحبوحة والنجاحات".

وأضاف: "أتطلّع إلى مواصلة حوارنا البنّاء وعملنا المشترك الوثيق حول القضايا الراهنة الثنائية والإقليمية والدولية، من أجل مصلحة شعبَي روسيا والصين".

وأشاد بوتين بشي جين بينغ، معتبرًا أن الصين سجّلت تحت قيادته "نجاحات مبهرة، فالاقتصاد الوطني يُظهر نموًا مطّردًا وزادت ثروة المواطنين وتتعزز مكانة بكين على الساحة الدولية".

ورحّب بوتين أيضًا بجهود نظيره الصيني الهادفة إلى تعزيز "علاقات الشراكة الدولية والتعاون الاستراتيجي" بين موسكو وبكين. (سكاي نيوز)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:57 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:28 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2023-06-15
09:53 | 2023-06-15
09:30 | 2023-06-15
09:01 | 2023-06-15
09:00 | 2023-06-15
08:46 | 2023-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website