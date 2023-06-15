26
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
29
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الكشف عن تفاصيل الإنّفاق غير المكتوب بين أميركا وإيران... ماذا في مضمونه؟
Lebanon 24
15-06-2023
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تفاصيل الاتفاق غير المكتوب بين طهران وواشنطن، قائلة إن واشنطن تتفاوض مع إيران بسرية للحد من برنامج طهران النووي وإطلاق سراح الأميركيين المسجونين.
وبينت الصحيفة أن "الهدف الأميركي هو التوصل إلى اتفاق غير رسمي وغير مكتوب، والذي يسميه بعض المسؤولين الإيرانيين وقف إطلاق النار السياسي، ومنع المزيد من التصعيد في علاقة عدائية طويلة الأمد".
Advertisement
وذكرت أن "المحادثات غير المباشرة، التي يجري بعضها في سلطنة عمان، تعكس استئناف الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران بعد انهيار مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015"، كاشفة أن "إيران ستوافق بموجب اتفاق جديد، على عدم تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز مستوى إنتاجها الحالي البالغ 60 في المائة".
وقال مسؤولون إيرانيون إن "إيران ستوقف أيضا الهجمات المميتة على المتعاقدين الأميركيين في سوريا والعراق من قبل وكلائها في المنطقة، وستوسع تعاونها مع المفتشين النوويين الدوليين، وستمتنع عن بيع الصواريخ الباليستية لروسيا. وفي المقابل، تتوقع إيران أن تتجنب الولايات المتحدة تشديد العقوبات التي تخنق اقتصادها بالفعل. وعدم الاستيلاء على ناقلات النفط الأجنبية كما فعلت في نيسان الماضي. وعدم السعي لإصدار قرارات عقابية جديدة في الأمم المتحدة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران بسبب نشاطها النووي".
وبحسب الصحيفة، فإن "إيران تتوقع أيضا من الولايات المتحدة أن ترفع تجميد أصول إيرانية بمليارات الدولارات، سيقتصر استخدامها على الأغراض الإنسانية، مقابل إطلاق سراح ثلاثة سجناء إيرانيين أميركيين"، مضيفة: "يحاول المسؤولون الإيرانيون أيضا المطالبة بما يقدر بنحو 7 مليارات دولار من مدفوعات شراء النفط المحتجزة في كوريا الجنوبية والتي ربطوها بالإفراج عن السجناء الأميركيين".
وأوضحت أن "هذه الأموال أيضا ستكون مقيدة للاستخدام الإنساني، وستحفظ في بنك قطري"، وفقا لمسؤول إيراني وعدة أشخاص آخرين على دراية بالمفاوضات. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بثياب السباحة.. هكذا احتفلت ستيفاني صليبا بعيد ميلادها (فيديو)
Lebanon 24
بثياب السباحة.. هكذا احتفلت ستيفاني صليبا بعيد ميلادها (فيديو)
12:57 | 2023-06-14
14/06/2023 12:57:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى الخليل تُفجر مُفاجأة مدوية عن هيفا وهبي وطليقها.. هذا ما كشفته عن ابنتها زينب (فيديو)
Lebanon 24
بُشرى الخليل تُفجر مُفاجأة مدوية عن هيفا وهبي وطليقها.. هذا ما كشفته عن ابنتها زينب (فيديو)
00:17 | 2023-06-15
15/06/2023 12:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن النائب الذي إنتخب "جهاد العرب" اليوم.. لن تتوقعوا من أي كتلة!
Lebanon 24
مفاجأة عن النائب الذي إنتخب "جهاد العرب" اليوم.. لن تتوقعوا من أي كتلة!
11:09 | 2023-06-14
14/06/2023 11:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف طريف.. شاهدوا رد فعل الملكة رانيا بعد تعثر مصورها (فيديو)
Lebanon 24
موقف طريف.. شاهدوا رد فعل الملكة رانيا بعد تعثر مصورها (فيديو)
23:28 | 2023-06-14
14/06/2023 11:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تم رصدُه.. هذا ما حصل بين باسيل وأحد النواب داخل البرلمان
Lebanon 24
تم رصدُه.. هذا ما حصل بين باسيل وأحد النواب داخل البرلمان
14:15 | 2023-06-14
14/06/2023 02:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2023-06-15
أستراليا تمنع روسيا من بناء سفارة جديدة... ما السبب؟
09:53 | 2023-06-15
الخارجية الفرنسية: ننسق مع السعودية في الملف اللبناني
09:30 | 2023-06-15
بالصورة... تسريبات تكشف الموقع الموقت للسفارة السعودية في طهران
09:01 | 2023-06-15
مساعدات بـ560 مليون يورو للدول المضيفة.. ماذا قال بوريل عن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم؟
09:00 | 2023-06-15
لماذا تقوم أميركا بدفع مليار دولار سنويّاً لروسيا؟
08:46 | 2023-06-15
البابا فرنسيس يغادر المستشفى الجمعة
فيديو
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2023-06-15
15/06/2023 17:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
00:32 | 2023-06-14
15/06/2023 17:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
15/06/2023 17:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact