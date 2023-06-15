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عربي-دولي

لماذا تقوم أميركا بدفع مليار دولار سنويّاً لروسيا؟

Lebanon 24
15-06-2023 | 09:00
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قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الولايات المتحدة لا يمكنها قط التخلي عن استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا الاتحادية.

وأضافت الصحيفة في مقالتها: "سيستغرق الأمر أكثر من عشر سنوات لكي تتمكن المؤسسات الأميركية ذات العلاقة من إنتاج أحجام من اليورانيوم المخصب يمكن أن تنافس روساتوم".
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ونوهت المقالة بأنه على الرغم من رغبة واشنطن في قطع العلاقات الاقتصادية مع موسكو، تستمر الشركات الأميركية في دفع حوالي مليار دولار سنويا مقابل الوقود النووي الروسي.

ووفقا للصحيفة، يتم استيراد حوالي ثلث اليورانيوم المخصب الذي تحتاجه الولايات المتحدة، من روسيا. وخلال ذلك، سيزداد اعتماد الولايات المتحدة على الطاقة النووية، لأن السلطات مصممة على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وخلال ذلك، لا توجد أي شركة أميركية تقوم بتخصيب اليورانيوم، ويمارس ذلك فقط الكونسورتيوم الأوروبي Urenco (بريطانيا وألمانيا وهولندا)، الذي يملك مصنعا في أوهايو، والباقي يأتي من دول أوروبية. (روسيا اليوم)
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