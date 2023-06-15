ثمانية قتلى وثلاثة جرحى في تركيا.. والسبب قطعة أرض! (صور)

قتل ثمانية أشخاص وجرح ثلاثة آخرون، اليوم الخميس في اشتباك ناجم عن نزاع على قطعة أرض في جنوب شرق تركيا.

وكالة أنباء "الأناضول" التركية نقلت عن حاكم محافظة دياربكر علي إحسان سو، قوله: "للأسف، فقد ثمانية من مواطنينا حياتهم وأصيب ثلاثة آخرون في الاشتباك".

ووفق الحاكم، فقد اندلعت الاشتباكات بين عائلتين تتنازعان على ملكية قطعة أرض مساحتها 20 هكتارا في منطقة بسميل في محافظة دياربكر ذات الغالبية الكردية.

#Diyarbakır'ın #Bismil ilçesi Serçeler (Şidada) köyünde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, en az 4 kişi yaralandı.https://t.co/qsaYInNiyh pic.twitter.com/iGhJbD36WL — M. Fatih Akgül (@MFatihAkgul72) June 15, 2023 Advertisement





وقال مصدر إنه تم إرسال رجال الدرك إلى مكان الحادث، ونقل الجرحى إلى مستشفى في المنطقة. وقال مصدر إنه تم إرسال رجال الدرك إلى مكان الحادث، ونقل الجرحى إلى مستشفى في المنطقة.

ووفق مقطع فيديو نشرته وكالة "دي اتش اي" (DHA)، فقد اندلع حريق في قطعة الأرض المتنازع عليها. (روسيا اليوم)