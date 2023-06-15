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عربي-دولي

ثمانية قتلى وثلاثة جرحى في تركيا.. والسبب قطعة أرض! (صور)

Lebanon 24
15-06-2023 | 06:56
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قتل ثمانية أشخاص وجرح ثلاثة آخرون، اليوم الخميس في اشتباك ناجم عن نزاع على قطعة أرض في جنوب شرق تركيا.
وكالة أنباء "الأناضول" التركية نقلت عن حاكم محافظة دياربكر علي إحسان سو، قوله: "للأسف، فقد ثمانية من مواطنينا حياتهم وأصيب ثلاثة آخرون في الاشتباك".
ووفق الحاكم، فقد اندلعت الاشتباكات بين عائلتين تتنازعان على ملكية قطعة أرض مساحتها 20 هكتارا في منطقة بسميل في محافظة دياربكر ذات الغالبية الكردية.
 
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وقال مصدر إنه تم إرسال رجال الدرك إلى مكان الحادث، ونقل الجرحى إلى مستشفى في المنطقة.
ووفق مقطع فيديو نشرته وكالة "دي اتش اي" (DHA)، فقد اندلع حريق في قطعة الأرض المتنازع عليها. (روسيا اليوم)

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