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عربي-دولي

"حرب أخرى" بين روسيا وأميركا... لماذا تُجدّد واشنطن مخزون مدرعات "برادلي"؟

Lebanon 24
15-06-2023 | 15:00
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ذكرت وكالة "سبوتنيك"، أنّ صحيفة "militarywatch" العسكرية، قالت إنّ الولايات المتحدة الأميركية تجدد مخزون مدرعات "برادلي" بعد الخسائر الكبيرة في أوكرانيا.
وقالت الصحيفة: "تعتزم الولايات المتحدة تزويد مركبات المشاة القتالية برادلي إلى أوكرانيا، بعد أن أصبح معروفا تكبد هذه المركبات خسائر كبيرة في الهجمات الأوكرانية الفاشلة ضد القوات الروسية".
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وأضافت: "بحسب التقارير، هذه العمليات أسفرت عن خسائر في عشرات المركبات. تتضمن حزمة المساعدات الجديدة 15 برادلي أخرى، بالإضافة إلى 10 ناقلات جند مدرعة ذات عجلات، هذه هي الحزمة الـ40 التي أعلنت عنها إدارة بايدن، والتي ستشمل سحب الأسلحة من مخزونات الجيش الأميركي لإرسالها إلى أوكرانيا. والغرض منه هو مساعدة كييف في "استعادة أراضيها السيادية ودعم الدفاعات الجوية الأوكرانية"، وفقا للصحيفة.

وكتبت الصحيفة: "مع انتهاء إنتاج برادلي القصير نسبيًا في عام 1995، لا يزال عدد المركبات المتاحة في المخزونات الأميركية محدودًا مع عدم دخول أي مركبة لاحقة في الإنتاج".
وأفادت الصحيفة أنّه "في حين أنه من المتوقع أن يتم تحديد الدعم المادي الأميركي والغربي الآخر للجهود الحربية الأوكرانية إلى حد كبير من خلال نتائج الهجمات الأوكرانية الجديدة ضد القوات الروسية، والتي بدأت في الأسبوع الأول من حزيران، إلا أنه لا يزال من غير المؤكد إلى أي مدى سيتم تعويض الخسائر. انخفضت المخزونات العسكرية لحلف الناتو، ومخزونات الدول الأوروبية على وجه الخصوص، انخفاضا حادا على مدى الأشهر الـ 18 الماضية نتيجة لقدراتها الصناعية المحدودة والمعدلات الهائلة التي تم بها إنفاق الأسلحة والذخيرة في الصراع".
وذكرت "militarywatch" أن "الولايات المتحدة قدمت بالفعل 113 برادلي من طراز "إم2 إيه 2" لأوكرانيا، حيث تم تجهيز كل منها بمدافع عيار 25 ملم وصواريخ مضادة للدبابات كأسلحة أساسية لها. مع إعلان واشنطن أيضا أنها ستبدأ في تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المستنفد، يمكن استخدامها لتعزيز القوة النارية لدفعات جديدة من مركبات برادلي القتالية".
وتابعت: "مع الاستخدامات المحدود للغاية للمركبة في مسرح المحيط الهادئ، حيث يتركز الجزء الأكبر من المصالح العسكرية الأمريكية، قد يكون البنتاغون على استعداد لتخصيص جزء أكبر من مخزونه للجهود الحربية في أوكرانيا أكثر من الأنواع الأخرى من المعدات مثل أنظمة الصواريخ أرض-أرض".

وأضافت الصحيفة: "بدأ استخدام برادلي عى نطاق واسع في أوكرانيا بعد أن بدأت هجمات جديدة في أوائل حزيران، إلى جانب مجموعة من الأصول الغربية الجديدة الموردة مثل دبابات "ليوبارد 2 إيه 6". بينما تم الاستيلاء على دبابات ليوبارد، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت القوات الروسية قد حصلت على أي برادلي". (سبوتنيك)
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