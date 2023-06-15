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عربي-دولي

آخر لحظات قاتل نيرة أشرف... هذا ما طلبه قبل إعدامه

Lebanon 24
15-06-2023 | 07:30
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فيما لا تزال تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الشاب محمد عادل قاتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة قبل إعدامه، أمس الأربعاء، تشغل المصريين، كشفت مصادرأن أسرة الشاب وتحديدا والدته وخاله وشقيقته زاروه في محبسه أول أمس الثلاثاء، ولم يكن أي منهم يعلم بموعد تنفيذ الحكم بإعدامه، واستمرت الزيارة 40 دقيقة، وكان اللقاء مؤثرا وانهارت فيه الأم وهي تشاهد ابنها مرتديا بدلة الإعدام، ثم انتهت الزيارة في تمام الساعة الثالثة ظهرا.
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وحسب المصادر فقد قدمت الأسرة لابنها الشاب طعاما ومعلبات غذائية تكفيه لفترة طويلة، ثم عاد لمحبسه في حالة نفسية سيئة، مضيفة أنه وفي تمام الساعة الواحدة من صباح أمس الأربعاء تم تخصيص قوة لاصطحابه من غرفته وإخطاره بموعد تنفيذ حكم الإعدام ونقله إلى غرفة خاصة.

وبعدما عرف موعد إعدامه طلب محمد عادل مصحفاً وسجادة للصلاة، وظل يقرأ القرآن ويؤدي الصلاة حتى أذان الفجر، وبعدما انتهى من صلاة الفجر تم حمله إلى أبواب غرفة الإعدام لتنفيذ الحكم.

وعقب وفاة الشاب المتهم تم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وإخطار أهله وذويه لتسلم جثمانه.

وفي سياق متصل أفادت مصادر مقربة من أسرة الشاب أن والدته تم نقلها إلى المستشفى فاقدة النطق عقب علمها بإعدام ابنها. (العربية)
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