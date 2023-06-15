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كوريا الشمالية تُطلق صاروخا باليستياً

Lebanon 24
15-06-2023 | 08:03
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أعلنت وزارة الدفاع في اليابان أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا اليوم الخميس، في أحدث سلسلة من التجارب على هذه الأسلحة التي أجرتها بيونغ يانغ حتى الآن هذا العام.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد نحو البحر الشرقي"، في إشارة إلى المسطحات المائية المعروفة أيضا باسم بحر اليابان. (روسيا اليوم)
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