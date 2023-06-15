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عربي-دولي
بالصورة... تسريبات تكشف الموقع الموقت للسفارة السعودية في طهران
Lebanon 24
15-06-2023
|
09:30
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أشارت "روسيا اليوم" إلى تسريبات إعلامية تتحدث عن أن السفارة السعودية ستبدأ عملها في أحد فنادق العاصمة الإيرانية الأحد المقبل، إلى حين الانتهاء من ترميم موقع السفارة.
ولفتت إلى أن مصادر في وزارة الخارجية الإيرانية، أكدت "بصورة غير رسمية" أن أعمال السفارة سيتم استئنافها في فندق "اسبيناس بالاس"، في طهران يوم الأحد المقبل.
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كما نشرت صورة للفندق المذكور، والذي سيكون مقرا موقتا للسفارة السعودية لدى طهران. (روسيا اليوم)
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