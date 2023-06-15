Advertisement

عربي-دولي

فرقاطة حربية روسية تحمل أقوى صاروخ تظهر في ميناء مصري (صور)

Lebanon 24
15-06-2023 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1077859-638224398090516793.PNG
Doc-P-1077859-638224398090516793.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ظهرت فرقاطة الأسطول الشمالي الروسي الأدميرال "غورشكوف" في ميناء الإسكندرية بمصر، خلال زيارة قامت بها في الفترة من 12 لـ15 حزيران الجاري.


وقام طاقم الفرقاطة الروسية بالاحتفال يوم 12 حزيران، باليوم الوطني لروسيا في احتفالية خاصة بالقنصلية العامة الروسية بالغردقة.
Advertisement
 
يذكر أن طاقم الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف"، أجرى تدريبات بداية العام الجاري في مناطق الجزء الغربي من المحيط الأطلسي، على استخدام أسلحة الصواريخ الأسرع من الصوت "زيركون" باستخدام المحاكاة الحاسوبية.
 
ونفذ طاقم الفرقاطة "غورشكوف" تدريبا لإطلاق الصاروخ الفرط صوتي "زيركون" على هدف محتمل يمثل سفينة عدو افتراضية على مسافة تزيد على 900 كيلومتر.

وأظهر طاقم السفينة، أثناء تنفيذ مهمة التدريب، تنسيقا عاليا للإجراءات.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:57 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:28 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2023-06-15
09:53 | 2023-06-15
09:30 | 2023-06-15
09:01 | 2023-06-15
09:00 | 2023-06-15
08:46 | 2023-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website