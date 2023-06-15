البابا فرنسيس يغادر المستشفى الجمعة

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يغادر البابا فرنسيس (86 عاما) الجمعة المستشفى الذي خضع فيه لجراحة في البطن الأسبوع الماضي، على ما أعلن الفاتيكان.وقال الفاتيكان في بيان اليوم: "الفريق الطبي الذي يتابع البابا فرنسيس أكد خروج قداسة البابا الجمعة من مستشفى جيميلي" في روما.وصباح اليوم، شكر الحبر الأعظم الأطباء والممرضين الذين اعتنوا به خلال تواجده في المستشفى.وجال عليهم في كرسيه المتحرك، كما أظهرت صور نشرها الفاتيكان، كما عاد أطفالا في قسم أورام الأطفال وجراحة أعصاب الأطفال.وكان البابا قد خضع في السابع من حزيران لجراحة استمرت ثلاث ساعات في مستشفى جيميلي.وعانى البابا الذي أجريت له جراحة في القولون عام 2021، من فتق في مكان عملية سابقة في البطن.ووضع تحت التخدير العام وتم ترميم الفتق بشبكة اصطناعية جراحية.وألغيت جميع لقاءاته مع الجمهور لغاية 18 حزيران لإعطائه الوقت ليتعافى.