Advertisement

عربي-دولي

البابا فرنسيس يغادر المستشفى الجمعة

Lebanon 24
15-06-2023 | 08:46
A-
A+
Doc-P-1077866-638224409494499751.jpg
Doc-P-1077866-638224409494499751.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يغادر البابا فرنسيس (86 عاما) الجمعة المستشفى الذي خضع فيه لجراحة في البطن الأسبوع الماضي، على ما أعلن الفاتيكان.
     
وقال الفاتيكان في بيان اليوم: "الفريق الطبي الذي يتابع البابا فرنسيس أكد خروج قداسة البابا الجمعة من مستشفى جيميلي" في روما.
Advertisement
     
وصباح اليوم، شكر الحبر الأعظم الأطباء والممرضين الذين اعتنوا به خلال تواجده في المستشفى.
      
وجال عليهم في كرسيه المتحرك، كما أظهرت صور نشرها الفاتيكان، كما عاد أطفالا في قسم أورام الأطفال وجراحة أعصاب الأطفال.
      
وكان البابا قد خضع في السابع من حزيران لجراحة استمرت ثلاث ساعات في مستشفى جيميلي.
      
وعانى البابا الذي أجريت له جراحة في القولون عام 2021، من فتق في مكان عملية سابقة في البطن.
      
ووضع تحت التخدير العام وتم ترميم الفتق بشبكة اصطناعية جراحية.
      
وألغيت جميع لقاءاته مع الجمهور لغاية 18 حزيران لإعطائه الوقت ليتعافى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:57 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:28 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2023-06-15
09:53 | 2023-06-15
09:30 | 2023-06-15
09:01 | 2023-06-15
09:00 | 2023-06-15
08:45 | 2023-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website