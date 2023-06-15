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عربي-دولي

مساعدات بـ560 مليون يورو للدول المضيفة.. ماذا قال بوريل عن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم؟

Lebanon 24
15-06-2023 | 09:01
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تعهّد الاتحاد الأوروبي بتخصيص 560 مليون يورو (600 مليون دولار) لمساعدة الدول المجاورة لسوريا على تحمل تكاليف استضافة اللاجئين السوريين.
     
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال إعلانه عن المبلغ في مؤتمر للدائنين الدوليين في بروكسل: "لسوء الحظ، كان هناك تقدّم طفيف جدا خلال العام المنصرم من أجل حلّ النزاع السوري".
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وشدّد على أن المساعدات مخصصة للسوريين وليس للرئيس بشار الأسد.
           
وأشار بوريل الى أنه رغم جهود الأمم المتحدة "فإن الظروف غير مواتية ليغيّر الاتحاد الأوروبي سياسته بشأن سوريا في ظلّ غياب "إصلاحات سياسية حقيقية" في البلد.
      
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي سيُبقي على عقوباته على نظام الأسد ولن يدعم عودة السوريين إلى بلدهم ما لم تكن عودة "طوعية" وآمنة وخاضعة لمراقبة مجموعات دولية.
          
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لدى وصوله إلى المؤتمر في بروكسل: "يأتي هذا المؤتمر في الوقت المناسب، خصوصًا بعد عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية".
     
وأقرّ بأنه ستكون هناك "مناقشات حادة" بشأن إعادة انضمام سوريا إلى جامعة الدول العربية، قائلا: "لكن لدينا رأي وسنعبر عن آرائنا".
    
وقال بوريل بعد اجتماع على الهامش مع حسين: "لم تتغير سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، لن نعيد إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع نظام الأسد ولن نبدأ بالعمل على إعادة الإعمار حتّى يبدأ انتقال سياسي حقيقي وكامل، والحال ليست كذلك حاليًا".
      
وأضاف: "علينا أن نبقى ملتزمين بالعدالة والمحاسبة على الجرائم المرتكبة لأكثر من عقد من النزاع".
     
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون خلال المؤتمر: "نحن عند منعطف" بشأن سوريا لكن "أسباب النزاع وعواقبه لم يتمّ تناولها بشكل كامل بعد". 
 
 

 
 
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