بوتين وتبون يوقعان "إعلان الشراكة العميقة" بين روسيا والجزائر

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وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجزائري عبد المجيد تبون "إعلان الشراكة العميقة" بين البلدين، فيما وصف بوتين المحادثات بينهما بالمثمرة.وشدد بوتين على أن العلاقات مع الجزائر "تحمل أهمية خاصة بالنسبة لروسيا، وذات طبيعة استراتيجية"، ووفقا له، فإن اعتماد الإعلان ستكون بداية لمرحلة جديدة أكثر تطورا في العلاقات الثنائية بين البلدين.إضافة إلى ذلك وقع الرئيسان اتفاقية للتعاون في مجال استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.كما اقترح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال المحادثات دخول الجزائر إلى منظمة البريكس والعمل على تقليل الاعتماد على الدولار واليورو، وهو ما اتفق معه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأشار إلى أهمية توسيع روسيا لممارسة التسويات المتبادلة باستخدام العملات الوطنية بين روسيا والجزائر.وقد قام بوتين بدعوة الرئيس الجزائري إلى القمة الروسية الإفريقية التي ستعقد في بطرسبورغ نهاية تموز المقبل. (روسيا اليوم)