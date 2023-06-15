Advertisement

إقتصاد

كيف سيُؤثّر الركود الإقتصاديّ في أميركا على المصارف؟

Lebanon 24
15-06-2023 | 10:29
A-
A+
Doc-P-1077899-638224471190033252.jpg
Doc-P-1077899-638224471190033252.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الخبير الاقتصادين أندريه كليباتش، كبير الاقتصاديين في مصرف VEB، إنه يوجد خطر حدوث ركود في الولايات المتحدة في نهاية عام 2023 أو في بداية عام 2024.

وأشار الخبير، في حديث له على هامش فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إلى أن ذلك لن يؤثر على البنوك الكبيرة، ولكنه سيؤثر على مؤسسات الائتمان وشركات التأمين متوسطة الحجم.
Advertisement

وأضاف: "إذا تحدثنا عن المخاطر بشكل عام، فإن احتمال حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي مرتفع، ولكنه سيحدث على الأرجح نهاية عام 2023 - بداية عام 2024. لا أعتقد أن هذا سيؤثر على البنوك الكبيرة، لكن البنوك متوسطة الحجم وأعمال التأمين ستتعرض لخسائر".

ووفقا له، هناك العديد من بؤر التوتر في الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي: تتزايد المخاوف من أزمة مصرفية في الولايات المتحدة وأوروبا بعد انهيار عدد من البنوك الكبرى، كان أبرزها بنك كريدي سويس السويسري. في الوقت نفسه، يواصل المودعون سحب الأموال من مؤسسات الائتمان، كما تتزايد مشاكل خدمة القروض. بالإضافة إلى ذلك، تتراجع معدلات النمو الاقتصادي في عدد من الدول المتقدمة، أو أنها دخلت في حالة ركود كلية، كما حدث في الربع الأول من العام الجاري مع منطقة اليورو، بما في ذلك ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي. (روسيا اليوم)
 
 

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:28 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2023-06-15
18:30 | 2023-06-15
16:59 | 2023-06-15
16:57 | 2023-06-15
16:45 | 2023-06-15
16:42 | 2023-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website