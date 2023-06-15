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فولودين يعلق على نوايا كييف قتل الروس

Lebanon 24
15-06-2023 | 12:30
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اعتبر رئيس مجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إعلان كييف نواياها قتل ما أمكن من الروس بأن "هذا هو بالذات ما يسمى الإبادة الجماعية".

وقال فولودين عبر قناة "تلغرام" إن "إعلان كييف نواياها الإجرامية بقتل ما أمكن من الروس ما هو إلا إعلان نوايا بارتكاب إبادة جماعية".
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وفي وقت سابق، قال مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، إن خطة كييف تنطوي على قتل أكبر عدد ممكن من الروس.

وكتب فولودين: "كشف مسؤول رفيع المستوى في مكتب زيلينسكي عن نوايا نظام كييف الإجرامية". (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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