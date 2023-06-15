Advertisement

عربي-دولي

سيدة تتم حفظ القرآن في سن الـ73 وتروي رحلتها مع كتاب الله (فيديو)

Lebanon 24
15-06-2023 | 11:50
A-
A+
Doc-P-1077918-638224513364178994.PNG
Doc-P-1077918-638224513364178994.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أتمت عجوز فلسطينية في الخليل حفظ القرآن الكريم كاملًا رغم كبر سنها وظروفها الصحية الصعبة.

وقالت الفلسطينية خديجة البربراوي (73 عامًا)، إنها أتمت الحفظ في حزيران الجاري وقد بدأته سنة 2013. زارت كاميرا قناة "الجزيرة مباشر" منزل الحاجة خديجة ورصدت فرحة أبنائها وأحفادها بها، والذين أقاموا احتفالًا عائليًا بالمناسبة.
Advertisement

وأفادت الحافظة أنها كانت في بداية الأمر تحلم بقراءة القرآن الكريم حسب أحكام التجويد، وأنها كانت تحاول فعل ذلك بمفردها بالمنزل وإن لم يكن صحيحًا.

تُرجع الحافظة الفضل بعد الله إلى والدها الذي حرص على تدريسها حتى تعلمت القراءة والكتابة.

وقالت إنها كانت تحفظ في البداية بدون تفسير، إلى أن حصلت على كتب تفسير، وأوصت بذلك قائلة إن التفسير يساعد كثيرًا في الحفظ، كما أن المشاركة في مسابقات التحفيظ مهمة بحسب الحاجة خديجة.

ومن الصعوبات التي واجهتها النسيان بسرعة، وهو ما جعلها دائمة المراجعة والقراءة من مصحفها الخاص، وقالت إنها تشغل جل وقتها بذلك حتى وهي تقوم بأعمال أخرى في المطبخ مثلًا.

وقالت إنها لن تقف عند هذا الحد بل إنها ستشارك في مزيد من المسابقات، مشددة على أن الأمر قد يكون صعبًا في بدايته إلا أنه يصعب لمن تذوق حلاوته الإقلاع عنه، وفق وصفها. يمكن مشاهدة الفيديو من خلال الضغط هنا: (الجزيرة) 
 

المصدر: الجزيرة

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:28 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2023-06-15
18:30 | 2023-06-15
16:59 | 2023-06-15
16:57 | 2023-06-15
16:45 | 2023-06-15
16:42 | 2023-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website