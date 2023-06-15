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عربي-دولي

أمير قطر يصل إلى العراق في زيارة ستشهد توقيع 3 اتفاقيات

Lebanon 24
15-06-2023 | 11:49
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وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الأخير استقبل أمير قطر، في صالة الشرف الكبرى بمطار بغداد الدولي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
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وأكد سفير قطر لدى العراق، خالد بن حمد السليطي، في تصريحات لتلفزيون قطر، أن زيارة أمير قطر تعد أول زيارة لقائد عربي لجمهورية العراق في ظل الحكومة الحالية برئاسة، محمد شياع السوداني.
 
وكشف أن زيارة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العراق ستشهد التوقيع على 3 اتفاقيات، تخص إعلان نوايا مشتركة، واتفاقية إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من سمات الدخول بين البلدين، بالإضافة إلى النقل الجوي.
كما لفت السليطي إلى أنه سيُعقد اجتماع ثنائي بين قادة البلدين، ومباحثات جماعية حول القضايا الاقتصادية والاستثمارية والتعاون الثنائي في المجالات كافة. (سيوتنيك) 
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