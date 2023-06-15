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عربي-دولي

على وقع الاشتباكات.. ما هي شروط روسيا لحل الأزمة الأوكرانية؟

Lebanon 24
15-06-2023 | 11:56
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أعلنت روسيا عن رؤيتها لحل الأزمة الأوكرانية والظروف التي يمكن فيها أن تستخدم سلاحها النووي.
 

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، إن استخدام السلاح النووي من قبل روسيا ممكن فقط لأغراض دفاعية، مشيرة الى ان "انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أو تطبيق ما يعرف بالنموذج الإسرائيلي للتعاون بين الجانبين لا يمكن أن يساعد في تسوية الوضع بأوكرانيا".
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هذا وتحدثت عن ما يمكن أن يوصف بشروط موسكو لحل الأزمة، قائلة إن "تسوية الأزمة في أوكرانيا سيكون بعودتها إلى ما وصفها بوضعية الحياد، تأكيد وضعها غير النووي، الاعتراف بالمناطق الجديدة وفق الحقائق الراهنة، ضمان كييف للحقوق الأساسية لمواطنيها والسكان الناطقين باللغة الروسية وممثلي الأقليات بما في ذلك منح اللغة الروسية وضعا رسميا ووقف الأعمال القتالية، كما انه على الدول الغربية وقف مد كييف بالأسلحة".
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