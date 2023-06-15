رئيس الإمارات ونظيره الصربي يبحثان علاقات التعاون

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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وذلك خلال لقائهما اليوم الخميس في بلغراد في إطار زيارة العمل التي يقوم بها رئيس الإمارات إلى جمهورية صربيا.وتطرقت المباحثات بين ألكسندر فوتشيتش والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مؤكدين الحرص على دفع هذه العلاقات إلى الأمام، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة وغيرها، بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.كما استعرض الجانبان خلال اللقاء عدداً من التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وأهمية العمل على دعم السلام والاستقرار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية لمصلحة جميع شعوب العالم، فضلاً عن ضرورة خفض التصعيد في منطقة غرب البلقان عبر الحوار والتفاهم بما يعزز الأمن في المنطقة.