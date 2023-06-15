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بعد أسبوع.. الدفاع التونسية تعلن العثور على جثة العسكري الرابع في حادث مروحية

Lebanon 24
15-06-2023 | 13:30
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أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم الخميس انتشال جثة العسكري الرابع المفقود في تحطم مروحية عسكرية قبل أسبوع.

وفقد أثر المروحية أثناء تنفيذها مهمة طيران ليلي في السابع من الشهر الجاري بمنطقة كاب سيراط بولاية بنزرت شمالي البلاد، وفق ما ذكرت الوزارة.
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وعثر لاحقا على حطام الطائرة بعرض البحر، وانتُشلت جثث ثلاثة عسكريين من بين أربعة كانوا على متنها، فيما استمرت عمليات البحث عن جثة العسكري الرابع المفقود حتى عثر عليها اليوم.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت يوم 8 يونيو عن فقدان الاتصال بمروحية وطاقمها المتكون من أربعة أفراد كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي بمنطقة كاب سيراط، من ولاية بنزرت.

وقالت إنها سخرت الوسائل البرية والبحرية والجوية بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية. (روسيا اليوم)                  
المصدر: روسيا اليوم
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