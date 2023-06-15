Advertisement

عربي-دولي

مدفيديف: التهدئة في أوكرانيا غير متوقعة حاليا

Lebanon 24
15-06-2023 | 13:14
A-
A+
Doc-P-1077949-638224569420391089.jpg
Doc-P-1077949-638224569420391089.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، في اجتماع لمجموعة العمل حول الرقابة على صناعة الأسلحة في مقاطعة تولا الروسية، أن التهدئة في أوكرانيا غير متوقعة حاليا.

وقال مدفيديف: "الهدوء ليس متوقعا حتى الآن. إذا لفتم الانتباه فإن الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، قال أمس إنهم سينظرون في قمة "الناتو" القادمة في مسألة إعطاء إشارة قوية حول انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" بعد انتهاء الأعمال القتالية. ما الذي يمكن قوله حول ذلك. لسنا بحاجة إلى حلف "الناتو"، ولا إلى أوكرانيا في "الناتو"". (روسيا اليوم) 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:28 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2023-06-15
18:30 | 2023-06-15
16:59 | 2023-06-15
16:57 | 2023-06-15
16:45 | 2023-06-15
16:42 | 2023-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website