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عربي-دولي
الغرب يستعد.. هل ينتحر زيلينسكي؟
Lebanon 24
15-06-2023
|
15:30
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أشار الضابط الروسي، أوليغ إيفانيكوف، إلى أن وسائل الإعلام الغربية تركز بشكل متزايد على صحة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي العقلية، واستبداله بسياسي أو مسؤول أمني أكثر ولاء.
وأكد إيفانيكوف أن زيلينسكي غير متوازن من الناحية النفسية بسبب الاستخدام الطويل للمواد المخدرة التي قدمها له شركاؤه الأجانب من أجل دعم أدائه. والآن يؤثر ذلك على الوضع بشكل سلبي حيث يدرس الغرب إمكانية بدء مفاوضات مع روسيا. لكن زيلينسكي لا ينسجم مع هذه المفاوضات، فهو يدلي بالعديد من التصريحات حول عدم موافقته على المفاوضات التي دعت لها الصين والدول الأفريقية والغرب.
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ولم يستبعد أن يكون الشركاء الغربيون بذلك يستعدون للإزالة الناعمة لزيلينسكي، وهم يلمحون ويقودون الموقف إلى حقيقة أنه إما ينتحر من تلقاء نفسه أو يموت نتيجة استخدام المواد المخدرة.
واعتبر أن الغرب يدرس تعيين رئيس استخبارات نظام كييف كيريل بودانوف رئيسا لأوكرنيا. ويدرك زيلينسكي ذلك تماما ويفعل كل ما في وسعه لإبعاد بودانوف عن وسائل الإعلام، لإخفاء أنشطة إدارته عن الأوكرانيين قدر الإمكان. ومن خلال القيام بذلك، فإن زيلينسكي يحاول تأخير تصفيته.
وأشار إلى بودانوف شاب، مبدع، يتواصل بشكل جيد مع وسائل الإعلام، أعلن نفسه مناضلا ضد التهديد الروسي ولديه شخصية. وقد يكون الزعيم الأوكراني الجديد. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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