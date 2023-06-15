السودان.. "قوى الحرية والتغيير" تدين مقتل والي غرب دارفور

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أدانت "قوى الحرية والتغيير" في السودان جريمة قتل والي ولاية غرب دارفور، رئيس التحالف السوداني خميس أبكر.وقالت في بيان إن والي ولاية غرب دارفور خميس أبكر من أحد القيادات السياسية المناضلة وترأس التحالف السوداني أحد الأطراف الموقعة على اتفاق سلام جوبا وشغل موقعه ضمن الترتيبات الدستورية لتمثيل الأطراف الموقعة على الاتفاق، كما أنه كان أحد القيادات السياسية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري وأحد أبرز الداعمين لمسيرة العملية السياسية في كل مراحلها ونقاشاتها وورشها الخمسة.ويعد خميس المنتمي لعرقية المساليت كبرى قبائل غرب دارفور، أحد قيادات حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور عند إندلاع الحرب في إقليم دارفور خلال 2003 ، قبل أن ينشق منه ويؤسس فصيل حمل نفس الاسم.وشددت "قوى الحرية والتغيير" على أن هذا الحادث يستوجب إنهاء الصراع في الجنينة الآن وفورا لمنع الأوضاع من الإنفلات المتنامي بوصفها حالة باتت تمثل تهديد للسلم والأمن في البلاد والإقليم.وأوضحت أن الوضع بات يتطلب التعامل مع الأوضاع في ولاية غرب دارفور بتدابير استثنائية عبر بعثة إقليمية ودولية مناط بها حماية المدنيين في الولاية، إلى جانب العمل على إنهاء الحرب التي تدور في البلاد منذ 15 نيسان 2023. (روسيا اليوم)