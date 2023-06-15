دُفن في عيادته.. التحقيقات تكشف السبب وراء جريمة قتل الطبيب ومحامية متورطة في القضية

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كشفت التحقيقات في واقعة مقتل الطبيب المصري، أسامة توفيق، المعروفة إعلاميا بـ"طبيب الساحل" الذي عثر عليه مدفونا داخل عيادة زميله بمعهد ناصر باشتراك 3 متهمين في الجريمة.وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول في القضية استخدم المحامية في عملية استدراج المجني عليه طبيب الساحل إلى عيادته ثم تخديره بواسطة مخدر منوم، حتى يتمكنوا من احتجازه ومساومة أسرته على طلب فدية مالية قدرها 200 ألف دولار أمريكي.وبائت خطة المتهمين بالفشل بعدما فارق المجني عليه الحياة إثر تخديره.