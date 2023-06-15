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عربي-دولي

لبنانية تسيّرها شركة تركية.. المغرب يفكك "ليفانا" الجانحة!

Lebanon 24
15-06-2023 | 15:05
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أفاد موقع "هسبريس" المغربي بأنه من المنتظر أن يتم تفكيك وتقطيع السفينة "ليفانا" (Livana) الجانحة في ميناء "مارينا سمير" بعمالة المضيق الفنيدق منذ شباط الماضي، بعدما تعطل محركها.

 
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ولإنجاز هذه المهمة، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ طلب عروض مفتوحا لإنجاز أشغال تقطيع وإزالة هذه السفينة العالقة خلف الحاجز الرئيسي للميناء بتكلفة تبلغ 30 مليون درهم (2.7 مليون يورو)، بدون احتساب الرسوم.

وتأتي هذه الخطوة بعد صدور حكم من طرف المحكمة التجارية بطنجة، الأسبوع الماضي، يأذن بتفكيك وإزالة السفينة التي تعود إلى شركة لبنانية، ويتم تسييرها من طرف شركة تركية، ويبلغ طولها 109 أمتار.

وكانت السفينة التجارية قد جنحت شمال المغرب في شباط الماضي بعدما كانت مقبلة من أحد موانئ الأوروغواي في اتجاه لبنان جراء عطب في المحرك ووسط ظروف غير مواتية للملاحة.

وتم حينها إنقاذ 8 من أفراد طاقم السفينة الجانحة، كما تم تأمين وحماية الساحل من التلوث تحسبا لأي تسرب للمحروقات من خزان وقود السفينة الجانحة.

وخطوة التفكيك بررتها الوكالة الوطنية للموانئ، وفق ما تضمنته وثائق طلب العروض، بكون السفينة تشكل خطرا على البنية التحتية والأمن والبيئة وتنافسية الميناء، إضافة إلى تغيير البيئة المينائية للمنطقة.
 
ويتطلب تفكيك السفينة إحداث ورش والتوفر على كل الآليات اللازمة لإنجاز العملية، كما سيتعين القيام بعملية تفتيش تحت الماء من قبل غواصين مؤهلين، إضافة إلى تنظيف السفينة وإزالة التلوث الناتج عن المنتجات البترولية.

وسيكون مطلوبا من الشركة التي ستحوز الصفقة، التوفر على عدد من الآليات الثقيلة لإنجاز المهمة، من بينها رافعة بقدرة تزيد عن 250 طناً، وقاطرة، ووحدة لقياس العمق، ومولد كهرباء.
المصدر: روسيا اليوم
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