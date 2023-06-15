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عربي-دولي
وسائل إعلام تكشف عن تفاصيل مبادرة السلام الإفريقية بشأن أوكرانيا
Lebanon 24
15-06-2023
|
16:15
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أفادت وكالة "رويترز" بأن مبادرة السلام الخاصة بأوكرانيا، التي يعتزم زعماء بعض الدول الإفريقية عرضها على موسكو وكييف، تتضمن عددا من "الإجراءات لبناء الثقة".
وأشارت "رويترز" إلى أنها اطلعت على "وثيقة إطارية"، لم يتم نشرها رسميا، تؤكد أن ههدف الوفد الإفريقي "تفعيل أهمية السلام وتشجيع الطرفين على الاتفاق على عملية تفاوضية يقودها دبلوماسيون".
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وتشير الوثيقة إلى أن "النزاع والعقوبات المفروضة على روسيا من قبل الشركاء التجاريين الكبار للقارة الإفريقية، أثرت سلبا على الاقتصادات الإفريقية والمعيشة".
وتتضمن الوثيقة عددا من الإجراءات التي قد يعرضها الزعماء الأفارقة بمثابة المرحلة الأولى من تعاملهم مع طرفي النزاع.
وقد تشمل الإجراءات سحب القوات الروسية وسحب الأسلحة النووية التكتيكية من بيلاروس وتعليق مذكرة الاعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.
وحسب الوثيقة، فإن الإجراءات المقترحة "يجب أن تهدف إلى تسهيل تهيئة الأجواء المواتية لوقف إطلاق النار، ما سيسمح للطرفين ببناء الثقة ودراسة صياغة استراتيجياتهما لاستعادة السلام".
وأضافت الوثيقة أن اتفاقا على وقف إطلاق النار سيحتاج إلى مفاوضات بين روسيا والغرب تتناول قضايا نشر أسلحة متوسطة المدى والأسلحة النووية التكتيكية والأسلحة البيولوجية. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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