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عربي-دولي
محاكمة أكرم إمام أوغلو بِتُهَم فساد بدأت
Lebanon 24
15-06-2023
|
18:30
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بدأت، الخميس، محاكمة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، على خلفية تهم فساد جديدة قد تقوض طموحاته السياسية.
ويحاكم إمام أوغلو القيادي في حزب الشعب الجمهوري للاشتباه بتزويره عقدًا ماليًا في نهاية العام 2015 حين كان رئيسًا لبلدية بيليك دوزو إحدى ضواحي إسطنبول، الأمر الذي ينفيه.
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وعقدت الجلسة الأولى في هذه المحاكمة، الخميس، بغياب المتّهم واستمرت ساعة تقريبًا، حسبما قال مكتب إمام أوغلو.
وأضاف المصدر نفسه أنه تم تحديد جلسة ثانية في 30 تشرين الثاني.
وأشارت صحف تركية إلى أن إمام أوغلو يواجه ما يصل إلى 7 أعوام بالسجن وحكمًا بعدم الأهلية، في حال تمت إدانته.
وفي كانون الأول الماضي، حكم على إمام أوغلو بالسجن لعامين وسبعة أشهر، بالإضافة إلى حرمانه من حقوقه السياسية بتهمة "إهانة" أعضاء اللجنة الانتخابية العليا.
وتمكن إمام أوغلو، الذي استأنف هذا الحكم، من الاحتفاظ بمنصبه حتى الآن.
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