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عربي-دولي

مسؤول إيراني: تأثير إيجابي ومهم للعلاقات الإيرانية - المصرية

Lebanon 24
15-06-2023 | 19:00
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أكد رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، محمد حسين سلطاني فر، أن تطوير العلاقات بين إيران ومصر سيكون له تاثير إيجابي ومهم جدا على العلاقات الإيرانية العربية، والتطورات الإقليمية.
وأشار سلطاني فر إلى أن إيران ومصر تحاولان رفع مستوى العلاقات بينهما إلى مستوى السفراء.
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وقال سلطاني فر، في تصريحات لوكالة "فارس" الإيرانية: "إيران ومصر تحاولان رفع مستوى العلاقات مع بعضهما إلى مستوى السفراء، وإذا تحسنت العلاقات بين مصر وإيران، سنشهد تأثيرًا إيجابيًا ومهمًا للغاية".
وأضاف أن هذا التأثير الإيجابي سيكون "أولاً على مستوى العلاقات الإيرانية العربية، وثانيًا على التطورات في المنطقة، وخاصة في فلسطين".
وتابع: "بالنظر إلى دور ومكانة مصر وإيران، لا يمكننا القول إن التفاهم بين القاهرة وطهران سيكون نفس التفاهم الذي حصل بين إيران والسعودية، لكن يمكننا القول إنه قد يتأثر به".
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