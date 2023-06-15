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عربي-دولي
حميدتي: المبادرة السعودية الأميركية قد تمهّد الطريق لسلام دائم
Lebanon 24
15-06-2023
|
19:30
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أكد قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو "حميدتي" أن "المبادرة السعودية الأميركية يمكن أن تمهد الطريق لسلام دائم".
وقال حميدتي لوكالة "نوفا" الإيطالية أن "قوات الدعم مستعدة وراغبة في مفاوضات جديدة وستحترم أي وقف لإطلاق النار"، مؤكداً أن المفاوضات مع الجيش فشلت بسبب تعدد مصادر القرار داخله.
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ونفى وجود أية علاقة بين قواته و"فاغنر"، لافتاً إلى أن "المجموعة العسكرية الروسية الخاصة ما تزال تربطها "علاقة وثيقة" بالجيش السوداني".
وتابع: "لقد ذكرنا عدة مرات وسنذكر مرة أخرى بشكل لا لبس فيه: لا توجد روابط بين قوات الدعم السريع وفاغنر".
واستطرد: "تم جلب فاغنر إلى السودان منذ فترة طويلة من قبل الرئيس السوداني السابق عمر البشير لتدريب الجيش.. وحينها أُجبرت قوات الدعم السريع على المشاركة في هذا التدريب".
وأضاف: "لم تكن العلاقات ودية بأي حال من الأحوال. ومع ذلك، منذ عام 2019، لم يكن للدعم السريع أي علاقة مع فاغنر".وأردف :"لا نعتقد أن القوى الأجنبية يجب أن تشارك في الشؤون الداخلية للسودان".
وتأسّف قائد قوات الدعم السريع إن كانت قيادة الجيش السوداني تفكر بشكل مختلف على حد قوله، "حيث أظهرت وثائق فاغنر الداخلية المكتشفة مؤخرا، ما يعرفه الكثير من الناس في السودان منذ سنوات: ما تزال هناك علاقة وثيقة بين فاغنر والقوات المسلحة السودانية".
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