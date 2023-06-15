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عربي-دولي
مقاتلون من الشيشان عند الحدود الروسية الأوكرانية؟
Lebanon 24
15-06-2023
|
23:06
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قال رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان إن مقاتلين من الشيشان انتشروا في منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا لمنع هجمات من وصفهم بـ"جماعات التخريب الأوكرانية".
وشهدت منطقة بيلغورود الشهر الماضي سلسلة من عمليات التوغل للحدود من جماعات روسية مؤيدة لأوكرانيا تصف نفسها بأنها معارضة للرئيس فلاديمير بوتين.
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وقال قديروف، وهو حليف لبوتين يقود منطقة الشيشان الروسية، إن مقاتلين من كتيبة "زاباد-أخمات" انتشروا بالقرب من قرية نيخوتيفكا الحدودية ونقطة تفتيش في منطقة غريفورون التي شهدت هجوما عبر الحدود في مايو الماضي.
وقال قديروف في منشور على تطبيق تيليغرام "يمكن لسكان المناطق المتاخمة للحدود مع أوكرانيا ألا يشعروا بالقلق... فكل من يتعدى على حدودنا سيلقى ردا صاعقا".
وتنفي أوكرانيا ضلوعها في الهجمات عبر الحدود، وتصفها بأنها نتيجة مباشرة للحرب في أوكرانيا.
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