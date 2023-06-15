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عربي-دولي

رداً على سلوك روسيا بسوريا.. واشنطن ترسل مقاتلات F22 للمنطقة

Lebanon 24
15-06-2023 | 23:30
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أعلن مسؤولون أميركيون، يوم الأربعاء الماضي، ان البنتاغون سيرسل طائرات مقاتلة من طراز F-22 Raptor إلى الشرق الأوسط في رد مباشر على السلوك "غير الآمن" المتزايد للطائرات الروسية في سماء سوريا، في أحدث تصعيد للتوترات بين البلدين.
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وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن نشر طائرات إف 22 سيظهر تفوقًا جويًا أميركيًا واضحًا في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة وسط تقارير عن أعمال عدوانية متزايدة من قبل الطائرات الروسية وصفها مسؤول عسكري أميركي بأنها محاولة من قبل الروس لـ "قتال" طائرات أميركية فوق سوريا وفقا لتقرير نشرته واشنطن تايمز الأميركية.

ولدى الولايات المتحدة ما يقرب من 1000 جندي في سوريا. وتتمثل مهمتهم الرسمية في محاربة فلول تنظيم داعش، لكن تلك القوات الأميركية وجدت نفسها بشكل متزايد في صراع مع "الميليشيات" وفي مواجهات خطيرة مع الروس.

ولا يوجد هناك صراع مباشر بين القوات الأميركية والروسية في الأجواء السورية لكن المسؤولين الأميركيين أعلنوا أن نشر F-22 كخطوة استباقية لضمان السلامة في المنطقة.

وقال قائد القيادة المركزية أريك كوريلا في بيان ظهر الأربعاء "سلوك القوات الروسية غير الآمن وغير المهني ليس ما نتوقعه من قوة جوية محترفة".

وأضاف "إن انتهاكهم المنتظم لتدابير عدم التضارب في المجال الجوي المتفق عليه يزيد من خطر التصعيد أو سوء التقدير". وتابع "إلى جانب شركائنا وحلفائنا، نحن ملتزمون بتحسين الأمن والاستقرار في المنطقة "

وأضافت القيادة المركزية الأميركية: "هذا الانتشار السريع والاندماج في عمليات التحالف هو دليل واضح على الالتزام المشترك بين الشركاء والحلفاء والولايات المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في المنطقة".(العربية)

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