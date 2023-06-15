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15 قتيلا جراء حادث سير في وسط كندا

Lebanon 24
15-06-2023 | 23:54
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قضى 15 شخصا على الأقل في حادث سير بين شاحنة وحافلة صغيرة في مقاطعة مانيتوبا في وسط كندا، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقال المسؤول في شرطة الخيالة الملكية الكندية روب هيل في مؤتمر صحافي "تأكد مصرع 15 شخصا"، مضيفا "نُقل عشرة أشخاص إلى المستشفى للعلاج".
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وأشار إلى أن غالبية ركاب الحافلة التي كانت تقل نحو 25 شخصا مسنّون.

وكانت الشرطة الكندية أعلنت على تويتر أن عناصرها استجابوا لـ"اصطدام أسفر عن إصابات عدة" قرب بلدة كاربيري.

بحسب تقارير إعلامية، الحافلة الصغيرة مخصصة لنقل المعوّقين.

وجاء في تغريدة لرئيسة حكومة مانيتوبا هيذر ستيفانسون "قلبي مفطور لأنباء هذ الحادث المأسوي الذي وقع قرب كاربيري. أتوجّه بأصدق التعازي لجميع الأشخاص المعنيين".

وطلبت الشرطة من السائقين تجنّب القطاع حيث وقع الحادث وتمكين سيارات الإغاثة من الوصول إلى المكان.

وأعلنت السلطات أن الطريق السريع مقطوع بالاتجاهين.
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