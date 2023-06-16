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عربي-دولي

عبر ثغرة أمنية.. قراصنة روس استهدفوا وكالات فدرالية أميركية

Lebanon 24
16-06-2023 | 00:10
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كشفت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية اليوم الجمعة عن أن قراصنة ناطقين بالروسية استهدفوا وكالات فدرالية أميركية عديدة، وذلك عبر استغلال ثغرة أمنية.
وقال الناطق باسم وزارة الطاقة الأميركية إن الكونغرس أُبلغ بالهجوم، لافتا إلى أن الوزارة تعمل مع وكالة الأمن السيبراني للتحقيق في الأمر.
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ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول بوكالة الأمن السيبراني الأميركية قوله إن هناك احتمالية أن تكون مئات المؤسسات قد تأثرت بالهجوم، مشيرا إلى أن القرصنة لم تؤثر بشكل كبير على الوكالات المدنية الفدرالية.
يذكر أنه في نيسان 2022، عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال 6 من عملاء الاستخبارات العسكرية الروسية بتهمة تنفيذ هجمات إلكترونية مدمرة ضد شركات في العالم في 2017.
وتتهم عادة واشنطن الاستخبارات العسكرية الروسية بعدد كبير من الهجمات الإلكترونية، ويرتبط بعضها بالحملة الرئاسية الأميركية عام 2016. (الجزيرة)

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