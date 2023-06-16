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عربي-دولي
وصول غواصة أميركية تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية
Lebanon 24
16-06-2023
|
00:23
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وصلت غواصة أميركية تعمل بالطاقة النووية إلى ميناء بمدينة بوسان الكورية الجنوبية، بحسب وكالة أنباء "يونهاب".
وأشار التقرير إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ ما يقارب الـ 6 سنوات التي تتوقف فيها قبالة كوريا الجنوبية غواصة تصنفها البحرية الأميركية على أنها غواصة صاروخية موجهة تعمل بالطاقة النووية.
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