وصول غواصة أميركية تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية

وصلت غواصة أميركية تعمل بالطاقة النووية إلى ميناء بمدينة بوسان الكورية الجنوبية، بحسب وكالة أنباء "يونهاب".



وأشار التقرير إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ ما يقارب الـ 6 سنوات التي تتوقف فيها قبالة كوريا الجنوبية غواصة تصنفها البحرية الأميركية على أنها غواصة صاروخية موجهة تعمل بالطاقة النووية.

Advertisement