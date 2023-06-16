26
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بيل غيتس يلتقي "شي" في أول زياراته للصين منذ 4 سنوات
Lebanon 24
16-06-2023
|
00:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين بيل غيتس أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية (سي سي تي في) أنه "في 16 يونيو يلتقي الرئيس شي جينبينغ في بكين بيل غيتس رئيس مؤسسة غيتس".
Advertisement
وغيتس أحد أغنى رجال العالم وهو واحد من عدد من رجال الأعمال الغربيين الذين يزورون الصين منذ أن رفعت البلاد القيود الصارمة التي فرضتها لكبح كوفيد وجعلتها معزولة إلى حد كبير عن العالم لما يقرب من ثلاث سنوات.
وهذه الزيارة هي الأولى له للبلاد منذ أربع سنوات.
وقالت مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخميس إنها ستمنح 50 مليون دولار لدعم الجهود الصينية لمكافحة الملاريا والسل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. ماذا يحصل الان في مطار بيروت؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحصل الان في مطار بيروت؟
13:52 | 2023-06-15
15/06/2023 01:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن في بلدة لبنانيّة... نقل جثة شاب إلى المستشفى وهكذا تُوفي في محل والده
Lebanon 24
حزن في بلدة لبنانيّة... نقل جثة شاب إلى المستشفى وهكذا تُوفي في محل والده
08:48 | 2023-06-15
15/06/2023 08:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
اطفالهن على ايديهن.. اشكال كبير بين امهات في احدى المدارس اللبنانية وفيديو يرصد ما حصل
Lebanon 24
اطفالهن على ايديهن.. اشكال كبير بين امهات في احدى المدارس اللبنانية وفيديو يرصد ما حصل
14:16 | 2023-06-15
15/06/2023 02:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. هذه تسعيرته مساء اليوم
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. هذه تسعيرته مساء اليوم
13:45 | 2023-06-15
15/06/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنانة الشهيرة تخضع لعملية استئصال أورام.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
الفنانة الشهيرة تخضع لعملية استئصال أورام.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
09:36 | 2023-06-15
15/06/2023 09:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:30 | 2023-06-16
بوتين غارق في أوهامه الخطيرة.. هذا ما كشفته The Telegraph
07:30 | 2023-06-16
بوتين مخاطبا بن زايد: العلاقات بين روسيا والإمارات مميزة وتعمل لمصلحة الطرفين
07:30 | 2023-06-16
رؤساء دول يهرعون إلى المخبأ في أوكرانيا... ماذا حصل خلال زيارتهم لكييف؟
07:23 | 2023-06-16
ماذا سيطلب ماكرون من بن سلمان بشأن لبنان؟
07:17 | 2023-06-16
هزّة أرضيّة ضربت تركيا... كم بلغت قوّتها وهل من أضرار وإصابات؟
07:00 | 2023-06-16
انتخابات محلية بالمناطق الأربعة التي ضمتها موسكو.. هل تستعر مُجدداً الحرب بأوكرانيا؟
فيديو
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
16/06/2023 14:37:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2023-06-15
16/06/2023 14:37:23
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
00:32 | 2023-06-14
16/06/2023 14:37:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact