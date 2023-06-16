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عربي-دولي

بيل غيتس يلتقي "شي" في أول زياراته للصين منذ 4 سنوات

Lebanon 24
16-06-2023 | 00:56
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يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين بيل غيتس أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية (سي سي تي في) أنه "في 16 يونيو يلتقي الرئيس شي جينبينغ في بكين بيل غيتس رئيس مؤسسة غيتس".
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وغيتس أحد أغنى رجال العالم وهو واحد من عدد من رجال الأعمال الغربيين الذين يزورون الصين منذ أن رفعت البلاد القيود الصارمة التي فرضتها لكبح كوفيد وجعلتها معزولة إلى حد كبير عن العالم لما يقرب من ثلاث سنوات.

وهذه الزيارة هي الأولى له للبلاد منذ أربع سنوات.

وقالت مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخميس إنها ستمنح 50 مليون دولار لدعم الجهود الصينية لمكافحة الملاريا والسل.
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