كم تبلغ مساحة الأراضي التي استعادتها أوكرانيا حتى الآن؟

أعلن الجيش الأوكراني، استعادة السيطرة على أرض تجاوزت مساحتها 100 كيلومتر مربع منذ بدء هجومها.

وتتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحاول الجيش الروسي بسط المزيد من السيطرة على أراض أوكرانية، فيما تحاول قوات كييف استعادة الأراضي بمساعدة عسكرية من الغرب.

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وأكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار الخميس في مؤتمر صحافي أن الجيش الأوكراني "يحرز تقدما" على الجبهة رغم "المقاومة القوية" للقوات الروسية، خصوصا في جنوب البلاد.





وأضافت أن القوات الأوكرانية تقدمت "أكثر من ثلاثة كيلومترات" خلال الأيام العشرة الماضية في منطقة باخموت. وفي الجنوب قالت إن الجيش الأوكراني يحقق "تقدما تدريجيا لكنه ثابت" رغم أن "العدو أبدى مقاومة قوية".

وقالت إن في هذه المنطقة "تواجه القوات الأوكرانية حقولا ملغمة" و"استخدام مسيّرات متفجرة" و"قصفا مكثفا".

وأكدت ماليار أن "العدو يحشد جنود احتياط إضافيين حول باخموت حاليا" لمنع تقدم القوات الأوكرانية، وقد نقل وحدة هجومية إلى هناك من الجنوب.





وحسب المسؤول في الجيش الأوكراني أوليكسي غروموف، فإن الجيش الأوكراني استعاد "أكثر من 100 كيلومتر مربعة" في أسبوع من القتال.



وأشار إلى أنه في جنوب غرب منطقة دونيتسك الشرقية، تقدم الأوكرانيون حوالى ثلاثة كيلومترات قرب بلدة مالا توكماتشكا و"ما يصل إلى سبعة كيلومترات" جنوب فيليكا نوفوسيلكا. (العربية)