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عربي-دولي

كمين روسي يفتك بمجموعة كبيرة من العسكريين الأوكرانيين.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-06-2023 | 02:00
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كشف مصدر أمني بجمهورية دونيتسك الشعبية إن الجيش الروسي تمكن من القبض على 17 عسكريا من القوات الأوكرانية بعد وقوعهم في كمين خلال محاولة هجوم مضاد بالقرب من قرية نوفوباخموتوفكا.
وقال المصدر: "بالقرب من نوفوباخموتوفكا، تم أسر 17 عنصرا من القوات الأوكرانية، عند تنفيذ العدو لمحاولة أخرى للقيام بهجوم مضاد. لقد وقع عناصر العدو في كمين محكم نصبته لهم قواتنا".
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ووفقا للمصدر، ينتمي الأسرى المذكورون إلى اللواء رقم 28 الميكانيكي بالجيش الأوكراني.


وأشار المصدر، إلى أن القوات الأوكرانية أرسلت عناصرها للهجوم دون توفير دعم مدفعي مناسب لهم، ولقي العشرات من العسكريين الأوكرانيين مصرعهم أثناء هذه المحاولات الهجومية.
 
وفي وقت سابق، أفاد مسؤول أمني في جمهورية دونيتسك الشعبية، بأن طاقمي مدرعتين تابعتين للجيش الأوكراني، استسلما بالقرب من منطقة أفدييفكا.

وأوضح المسؤول الأمني أن عدد العسكريين الذين كانوا على متن المدرعتين بلغ 10 أفراد، وبعضهم مصاب بجروح خطيرة.

وقال المصدر نفسه إن قائد إحدى الفصائل الأوكرانية اتصل بالقوات الروسية في المنطقة، وطلب تقديم المساعدة الطبية إلى الجرحى من جنوده، بعد أن رفضت القيادة العسكرية الأوكرانية إجلاءهم.

وطلب القائد الأوكراني توفير ممر آمن، لتسليم بقايا وحدته بكل الأسلحة التي لديه، بما في ذلك العربات المدرعة. (روسيا اليوم)
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