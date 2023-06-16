الصاروخ المحمول على الكتف يعود "للحياة".. قدرات تتظهر تباعاً في اوكرانيا

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وكشفت شركة تاليس الفرنسية عن قرارها إنتاج صواريخ "ستار ستريك" لأول مرة منذ أكثر من عقد في ظل اهتمام متزايد بالصاروخ، حيث تستخدم أوكرانيا نظام الدفاع الجوي فائق السرعة للمساعدة في صد الهجمات الروسية.



وتقول "تاليس" إن إعادة إنتاج الصاروخ قد تستغرق أكثر من عام، بسبب تعقيد تصنيع الأسلحة وقضايا سلسلة التوريد على مستوى الصناعة، ما يؤدي إلى إبطاء إعادة التسلح الغربي في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة.



وقال باتريس كين، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس: "سيستغرق الأمر بعض الوقت لطلب وإنتاج وتسليم هذه الصواريخ".



وأضاف أن "المهل الزمنية طويلة للغاية".



وسيتم تصنيع "ستار ستريك" في مصنع الشركة في إيرلندا الشمالية، والذي يعمل بالفعل على زيادة إنتاج سلاحين مهمين آخرين لأوكرانيا، من بينها صاروخ مضاد للدبابات احتل عناوين الصحف من خلال تدمير عشرات من الدبابات الروسية في وقت مبكر من الحرب.



قدرات الصاروخ

"ستار ستريك" هي صواريخ بريطانية مضادة للطائرات، تم تصميمها في الثمان عاد الصاروخ المحمول على الكتف والذي يمكنه السفر بأكثر من ثلاثة أضعاف سرعة الصوت، للواجهة مرة أخرى، بعد أن أدى نشره في أوكرانيا إلى إحياء الاهتمام بهذا السلاح، وفقا لتقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".وكشفت شركة تاليس الفرنسية عن قرارها إنتاج صواريخ "ستار ستريك" لأول مرة منذ أكثر من عقد في ظل اهتمام متزايد بالصاروخ، حيث تستخدم أوكرانيا نظام الدفاع الجوي فائق السرعة للمساعدة في صد الهجمات الروسية.وتقول "تاليس" إن إعادة إنتاج الصاروخ قد تستغرق أكثر من عام، بسبب تعقيد تصنيع الأسلحة وقضايا سلسلة التوريد على مستوى الصناعة، ما يؤدي إلى إبطاء إعادة التسلح الغربي في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة.وقال باتريس كين، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس: "سيستغرق الأمر بعض الوقت لطلب وإنتاج وتسليم هذه الصواريخ".وأضاف أن "المهل الزمنية طويلة للغاية".وسيتم تصنيع "ستار ستريك" في مصنع الشركة في إيرلندا الشمالية، والذي يعمل بالفعل على زيادة إنتاج سلاحين مهمين آخرين لأوكرانيا، من بينها صاروخ مضاد للدبابات احتل عناوين الصحف من خلال تدمير عشرات من الدبابات الروسية في وقت مبكر من الحرب.قدرات الصاروخ"ستار ستريك" هي صواريخ بريطانية مضادة للطائرات، تم تصميمها في الثمان

ينيات خلال الحرب الباردة قبل أن تدخل الخدمة في العقد التالي.



صواريخ "ستار ستريك" هي "أنظمة محمولة قصيرة المدى وعالية الدقة، وهي فريدة من نوعها بين أنظمة الدفاع الجوي المحمولة التي يمكن إطلاقها من الكتف، حسب "وول ستريت جورنال".

ويتسارع الصاروخ إلى أكثر من 3 ماخ في جزء من الثانية قبل إطلاق ثلاث قذائف موجهة بالليزر نحو الهدف.



ويمكن لتلك القذائف أن تصيب أهدافا على بعد أكثر من أربعة أميال.



وتتميز بتواجد ثلاث فوهات إطلاق يمكنها أن تطلق الصواريخ معا أو بالتتابع، كما يمكن أن تطلق المنظومة صاروخين نحو أهداف وهمية لتفسح المجال للصاروخ الثالث للاتجاه وإصابة الهدف، حسب موقع شركة "تاليس".



ويعد "ستار ستريك" أحد أكثر أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات تطورا في العالم، فهو صاروخ متعدد الاستخدامات، ويمكن إطلاقه من مختلف المنصات الأرضية والبحرية والجوية، لكنه مصمم بالأساس للتعامل مع التهديدات الجوية.