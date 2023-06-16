Advertisement

عربي-دولي

قوته 7.2 درجة.. زلزال يهز منطقة قرب تونغا جنوب المحيط الهادئ!

Lebanon 24
16-06-2023 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1078062-638225037304517475.jpg
Doc-P-1078062-638225037304517475.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا قوته 7.2 درجة هز منطقة بالقرب من تونغا في جنوب المحيط الهادئ، اليوم الجمعة.
وقالت الهيئة إن مركز الزلزال على بعد نحو 280 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من تونغا، وعلى عمق 167.4 كيلومتر.
Advertisement
نظام التحذير من أمواج المد العاتية "تسونامي" في الولايات المتحدة أفاد بعدم وجود خطر من حدوث تسونامي على الساحل الغربي للولايات المتحدة أو كولومبيا البريطانية أو ألاسكا في أعقاب الزلزال.


 وقال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أيضا إنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي في أستراليا.

وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلزال قد ذكر في بادئ الأمر أن قوة الزلزال الذي وقع قرب المناطق الجنوبية من جزر فيجي بلغت 7 درجات. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2023-06-16
07:30 | 2023-06-16
07:30 | 2023-06-16
07:23 | 2023-06-16
07:17 | 2023-06-16
07:00 | 2023-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website