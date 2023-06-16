اندلعت التوترات في كوسوفو مرة أخرى الشهر الماضي عندما تولى رؤساء البلديات الألبان مناصبهم في أربع بلديات في شمال البلاد، بعد انتخابات نيسان التي قاطعها الصرب العرقيون.

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وبحسب موقع "Middle East Eye" البريطاني، "اندلعت اشتباكات بين الصرب العرقيين والقوات الدولية العاملة كجزء من قوة كوسوفو بقيادة الناتو (كفور)، وأصيب ما لا يقل عن 30 من أفراد القوة الأمنية الدولية في كوسوفو في ما وصفه بعض المحللين بأنه جهد محسوب لتشويه سمعة قوات حفظ السلام. وكانت بلغراد أحد المستفيدين الواضحين من هذا التفشي العنيف - بل المحرض عليه بالفعل - حيث يواجه الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش استياءً متزايدًا من حكمه المحلي. واكتسبت التظاهرات الواسعة النطاق ضد حكومته زخماً، في حين فشلت الجهود المبذولة لتنظيم احتجاجات مضادة مؤيدة للنظام في وقف موجة النقد العلني".

وتابع الموقع، "أدت التوترات المتصاعدة في كوسوفو إلى صرف الانتباه عن تلاشي شعبية فوسيتش، مما سمح له بوضع نفسه كمدافع عن صربيا والصرب في كوسوفو. إنه مثال لكيفية استخدام القادة للأزمات الخارجية لمعالجة المشاكل الداخلية. لكن المشكلة اليوم ليست في عدد قليل من البلديات، ولا في لوحات الترخيص أو حواجز الطرق في العام الماضي، إنما السبب الجذري للاضطرابات الدورية هو عدم رغبة بلغراد في قبول الحقائق على الأرض: أن كوسوفو دولة مستقلة وذات سيادة".

وأضاف الموقع، "لعقود من الزمان، تشبثت بلغراد بوهم أن كوسوفو جزء من صربيا. لكن هذا لم يكن هو الحال رسميًا منذ عام 2008، وعمليًا منذ عام 1999. بعد أن شن الزعيم الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش حملة إبادة جماعية ضد ألبان كوسوفو، رد الناتو بتدخل إنساني وحملة جوية ضد صربيا من آذار إلى حزيران 1999، مما أجبر ميلوسيفيتش على سحب قواته، وقد وفرت قوات حفظ السلام بقيادة الناتو الأمن منذ ذلك الحين".

النمط المتوقع

وبحسب الموقع، "في عام 2008، أعلنت كوسوفو استقلالها، وقد اعترفت بذلك الولايات المتحدة وتركيا ومعظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. في المقابل، لم تعترف روسيا والصين، إلى جانب العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك اليونان وإسبانيا، باستقلال كوسوفو. أما بلغراد فمن جهتها رفضت الاعتراف بالواقع والمضي قدما. واتبع المسؤولون الصرب المتعاقبون نفس الموقف بشأن كوسوفو، بمن فيهم فوسيتش، الذي شغل سابقًا منصب وزير الإعلام في عهد ميلوسوفيتش. بعبارة أخرى، هناك صلة حية بين القيادة الحالية في بلغراد ونظام ميلوسيفيتش في التسعينيات، وهذا يجعل أي تقدم في التطبيع والاعتراف المتبادل غير مرجح في الوقت الحالي".

وتابع الموقع، "علاوة على ذلك، استغلت بلغراد غياب التطبيع لإثارة المشاكل، وعملت على إنشاء مؤسسات موازية على أراضي كوسوفو. ومن خلال إبقاء النزاع مع كوسوفو دون حل، يمكن للدولة الصربية تصعيد التوترات كما تشاء من خلال وكلائها في الشمال. لقد أصبح هذا نمطًا يمكن التنبؤ به - وهو نمط لا ترغب بريشتينا في تحمله، وتمثل رد الأخيرة بإعادة تأكيد سيطرتها على كامل أراضيها. ما حيّر الكثيرين في البلقان وخارجها كان استجابة الغرب لهذه الأزمة الأخيرة. وفي منعطف دراماتيكي، ألقى عدد من المسؤولين الغربيين باللوم على رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي".

الحليف الغربي القوي

بحسب الموقع، "ويتعرض كورتي الآن لضغوط للتنازل عن تشكيل اتحاد بلديات الصرب. وأيدت بلغراد فكرة الاتحاد العرقي في شمال كوسوفو كوسيلة لتأسيس كيان سياسي بالوكالة على أراضي كوسوفو. بالنسبة للعديد من المحللين والمراقبين، فإن مثل هذا الاتحاد سيكون أقرب إلى جمهورية صرب البوسنة. وبدأ تمرد صرب البوسنة في عام 1992 في البداية بتشكيل جمعيات مماثلة، وكورتي يدرك تمامًا هذا التشابه التاريخي. إذا تم تشكيل مثل هذا الاتحاد في كوسوفو، فسيكون بمثابة كابح لطموحات البلاد لبناء دولة أوروبية حديثة. علاوة على ذلك، من شأنه أن يقوض سيادة كوسوفو ويمنعها من الانضمام إلى الناتو".

وتابع الموقع، "استثمر الغرب بشكل كبير في استقلال كوسوفو وأمنها منذ عام 1999. وفي المقابل، تظل كوسوفو حليفًا غربيًا قويًا في هذا الجزء من أوروبا. في حين أنه من الواضح أن كوسوفو لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في أي وقت قريب،فانه يجب على الغرب قبول كوسوفو في الناتو. إن هذه الخطوة قابلة للتنفيذ ومهمة من الناحية الاستراتيجية لتعزيز الأمن في البلقان. إن البديل المتمثل في ترك كوسوفو خارج الناتو من شأنه أن يحول الصراع في البلاد إلى صراع مجمّد".

وختم الموقع، "مع انضمام كوسوفو إلى الناتو، ستكون صربيا أقل قدرة بكثير على إثارة المشاكل في شمال البلاد".

