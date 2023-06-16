رئيس جنوب إفريقيا يصل أوكرانيا في مهمة سلام

قالت الرئاسة في جنوب إفريقيا على تويتر إن رئيس البلاد سيريل رامابوسا وصل إلى أوكرانيا، الجمعة، في إطار مهمة سلام إفريقية.



ومن المتوقع أن يلتقي رامابوسا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة، ثم يسافر إلى روسيا لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين في سان بطرسبرج، السبت.

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