الشرطة الهندية تعلن القضاء على 5 مسلحين أجانب في كشمير

Advertisement

قالت الشرطة الهندية إن قوات الأمن قتلت 5 مسلحين أجانب في ساعة مبكرة من صباح الجمعة في معركة بالأسلحة النارية في كشمير عند خط المراقبة الذي يفصل بين الإقليم وباكستان في منطقة الهيمالايا.وذكرت الشرطة أن فريقاً مشتركاً من الجيش الهندي والشرطة منع تسلل المسلحين عبر الحدود.وأوضح فيجاي كومار قائد الشرطة الهندية في كشمير أنه "قُتل 5 مسلحين أجانب في العملية في منطقة جوماجوند بالقرب من خط المراقبة. وعملية البحث في المنطقة مستمرة". ولم يحدد كومار جنسيات المسلحين الذين أودت الشرطة بحياتهم.وقال أشوك ياداف، وهو مسؤول أمني هندي كبير مكلف بأمن الحدود، الأسبوع الماضي، إن ذوبان الثلوج في الجبال قد يفتح طرق تسلل تقليدية على طول خط المراقبة.وأعلن الجيش الهندي أنه أحبط أيضاً محاولتي تسلل منذ الخميس.