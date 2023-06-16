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بعد أيام على جراحة في البطن.. البابا فرنسيس غادر المستشفى

Lebanon 24
16-06-2023 | 03:32
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بعد أيام على خضوعه لعملية جراحية في البطن، غادر البابا فرنسيس (86 عامًا) مستشفى جيميلي في روما صباح الجمعة للعودة إلى الفاتيكان حيث سيبقى وضعه الصحي تحت المراقبة قبل صيف مثقل جدا.
 
 
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وكان بانتظاره حشد كبير، بعد إقامة استمرت عشرة أيام عقب خضوعه لعملية جراحية في البطن، بحسب ما أكد مراسلو وكالة "فرانس برس". 
 
 
وقد خضع البابا لعملية جراحية استغرقت ثلاث ساعات في السابع من حزيران تحت التخدير العام بسبب "التصاقات" مؤلمة على جدار بطنه نتيجة عملية في القولون أجريت له في تموز 2021 وأدت إلى بقائه في المستشفى عشرة أيام.
وغادر رئيس الكنيسة الكاثوليكية المستشفى على كرسي متحرك في الساعة 08,45 (06,45 ت غ) مبتسمًا، بينما ينتظره حشد من المؤمنين والصحافيين عند مدخل المؤسسة. واقتصرت تصريحاته على التحيات والشكر. (الوكالة الوطنية)
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