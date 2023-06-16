قمة روسية اماراتية في سان بطرسبرغ

قال مسؤول في الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين سيجري محادثات مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، في سان بطرسبرغ.



ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن يوري أوشاكوف، المساعد بالكرملين، قوله إن المحادثات بين الرئيسين "ستتناول القضايا المتعلقة بعمل منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي وتطوير العلاقات الثنائية بشكل عام"، فضلاً عن مناقشة القضايا الدولية والإقليمية الحالية.

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