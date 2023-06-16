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عربي-دولي

الكرملين: بوتين منفتح على أي اتصالات بشأن حل الصراع في أوكرانيا

Lebanon 24
16-06-2023 | 03:52
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قال الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال منفتحاً على أي اتصالات لبحث حل الصراع الأوكراني، بحسب وكالة الإعلام الروسية الرسمية.
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