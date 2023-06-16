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عربي-دولي

بريطانيا تحث كوسوفو وصربيا على تهدئة التوتر

Lebanon 24
16-06-2023 | 03:55
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حثت بريطانيا، كوسوفو وصربيا على تهدئة التوتر ودعت إلى الإفراج فوراً عن 3 من رجال شرطة كوسوفو تحتجزهم صربيا منذ 14 يونيو.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "نطالب بالإفراج الفوري عن رجال شرطة كوسوفو الثلاثة".
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وتابعت: "نحث كوسوفو وصربيا على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب الإجراءات الأحادية والقيام بتحركات فورية لخفض التوتر".

واعتقال رجال الشرطة الثلاثة كان الأحدث في سلسلة من التطورات التي أثارت التوتر بين كوسوفو وصربيا وأججت المخاوف من تجدد العنف بين الدولتين اللتين دارت بينهما حرب في السابق.
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