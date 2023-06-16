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عربي-دولي

وسط انقسامات.. الولايات المتحدة تدعم خطوة تدريجية لدخول أوكرانيا "الناتو"

Lebanon 24
16-06-2023 | 04:00
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كتب موقع "الحرة": تقدم الولايات المتحدة "دعما مبدئيا" لخطة من شأنها إزالة الحواجز أمام دخول أوكرانيا إلى الناتو دون تحديد جدول زمني لقبولها، وهي خطوة "متواضعة" يأمل المسؤولون الأميركيون أن تتمكن من سد الانقسامات بين الدول الأعضاء حول مسار انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".
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وقال مسؤول أميركي كبير إن إدارة الرئيس جو بايدن "مرتاحة" لاقتراح من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، من شأنه أن يسمح لأوكرانيا بالتخلي عن عملية "ترشيح رسمية" كانت مطلوبة من بعض الدول، وهي خطوة يمكن أن تسرع 
دخول كييف للناتو.

وإذا قبلت جميع الدول الأعضاء الـ 31 بالناتو المقترح، خلال اجتماعهم المقبل في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، الشهر المقبل، فإن ذلك سيتوج مطالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بسرعة انضمام أوكرانيا للحلف لأنها "تقاتل الغزاة الروس".

وبموجب الخطة، سيعلن الناتو أن أوكرانيا يمكنها الالتفاف على خطة عمل "عضوية الحلف"، وهي عملية تتلقى فيها الدول المرشحة التقييمات والمشورة أثناء اتخاذ خطوات للوفاء بمعايير الناتو بشأن الدفاع والمسائل الأخرى. 

ومن شأن ذلك أن يضع أوكرانيا في فئة "العضو الجديد"، لكن الاقتراح لا يزال يتطلب من كييف إجراء إصلاحات.

وقال مسؤولون أميركيون إن الاقتراح يتجاوز المسار المفضل لدول الناتو التي تخشى أن تؤدي عضوية أوكرانيا إلى تكثيف المواجهة بين الغرب وروسيا. 

ومن جانبه امتنع المسؤول الكبير عن تسمية تلك الدول، لكن مسؤولين من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة حثوا على توخي الحذر في الماضي.

وأكد المسؤول أن المشاورات جارية لمعرفة ما إذا كان هناك دعم أوسع للخطة. 

وهذا الشهر، رددت مندوبة الولايات المتحدة لدى الناتو، جوليان سميث، مخاوف واسعة النطاق، عندما قالت إن أوكرانيا ربما لن تتمكن من الانضمام بينما تخوض معركة وجودية مع روسيا.

وقال المسؤولون أيضا إن الإدارة تحاول حشد الدعم لإبقاء ستولتنبرغ في مكانه لعام آخر، حيث يقود رئيس الوزراء النرويجي السابق الناتو منذ عام 2014 ومن المتوقع أن يتنحى هذا الخريف.

قال مسؤولون أميركيون إن وزراء خارجية الحلف أعربوا في اجتماع الناتو الأخير في النرويج بحضور وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، عن دعمهم لفعل ما هو أكثر من تكرار الوعود الغامضة بشأن العضوية التي قدمها الناتو لأول مرة لأوكرانيا في عام 2008.

ووصلت المحادثات حول مسار أوكرانيا إلى الناتو إلى ذروتها مع تكثيف التكهنات حول القيادة المستقبلية للكتلة، وتسعى إدارة بايدن إلى تجنب ما يمكن أن يكون مأزقًا مزعجًا بشأن اختيار بديل ستولتنبرغ.

ويؤكد الموقفان المزدوجان رغبة بايدن في الحفاظ على التماسك داخل الناتو في لحظة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للحلف والحملة العسكرية التي يدعمها في أوكرانيا.

وسلم أعضاء الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، أسلحة تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات لأوكرانيا لمساعدتها على محاربة القوات الروسية منذ شنت موسكو حربها في فبراير 2022، حسب وكالة فرانس برس.

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