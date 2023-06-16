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روسيا تُكافئ من يدمر آليات غربية.. هذا ما أعلنته وزارة الدفاع

Lebanon 24
16-06-2023 | 04:28
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة ان القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على جبهات القتلى، كما أعلنت عن مكافآت للجنود الروس الذي يدمرون آليات غربية.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن القوات الأوكرانية واصلت تكبد خسائر فادحة خلال محاولاتها الفاشلة لتنفيذ عمليات هجومية على محوري جنوب دونيتسك ودونيتسك.
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وقالت الوزارة إن قواتها تمكنت من صد 10 هجمات أوكرانية وتصفية 400 جندي أوكراني على محورين خلال يوم واحد.

كما أعلنت عن صد هجمات في كوبيانسك، حيث قضت على ما يصل إلى 45 عسكريا أوكرانيا ودمرت 7 قطع من المعدات خلال اليوم، وأوقفت أنشطة مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية".

مكافآت للقوات التي تدمر آليات غربية

من ناحية ثانية، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة أيضا، إن القوات الروسية التي دمرت دبابات ليوبارد ألمانية الصنع وعربات مصفحة مقدمة من الولايات المتحدة وتستخدمها أوكرانيا ستتلقى مكافآت إضافية.

وقالت الوزارة إن هذا جزء من برنامج مكافآت أوسع نطاقا حصل بموجبه أكثر من 10 آلاف جندي روسي على مكافآت فردية منذ بداية الحرب قبل نحو 16 شهرا.

وذكرت الوزارة أنه وفقا للتقارير الواردة من القادة الميدانيين الروس "يجري في الوقت الراهن صرف مخصصات لجنود القوات المسلحة الذين دمروا في أثناء العمليات العسكرية دبابات ليوبارد وعربات مصفحة أخرى مصنوعة في الولايات المتحدة ودول أخرى بحلف شمال الأطلسي"، بحسب ما ذكرت رويترز.

ومنح وزير الدفاع سيرغي شويغو، يوم الأحد الماضي، ميدالية "بطل روسيا الذهبي" للجنود الذين قالت موسكو إنهم دمروا دبابات ليوبارد ومركبات برادلي القتالية أميركية الصنع التي تستخدمها أوكرانيا في هجومها المضاد.

وقالت الوزارة إنه حتى 31 أيار، تمت مكافأة 10257 جنديا على تدمير 16,001 قطعة من المعدات العسكرية الأوكرانية والغربية.(سكاي نيوز)

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