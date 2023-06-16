Advertisement

عربي-دولي

طائر ضخم يصدم طائرة ويترك قائدها مغطى بالدماء.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
16-06-2023 | 04:46
A-
A+
Doc-P-1078128-638225130140103467.png
Doc-P-1078128-638225130140103467.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استطاع طيار بطريقته من الحفاظ على هدوئه بعدما حطم طائر هائل الزجاج الأمامي في قمرة القيادة في الإكوادور تاركًا إياه ملطخًا بالدماء.

وانتشر مقطع الفيديو للطيار أرييل فالينتي على نطاق واسع بعد تسجيل الحادث المروع في فينيس بمقاطعة لوس ريوس.

وتُظهر اللقطات بقايا الطائر ومخالبه الضخمة المتدلية فوق الطيار الملطخ بالدماء في جميع أنحاء وجهه وبزيه العسكري بينما يواصل توجيه الطائرة وهو يبدو غير منزعج.
 
Advertisement
 
ولحسن حظه، أكمل الطيار تمارينه ولم يصب بأذى، وحافظت الطائرة على توازنها طوال الوقت.

ولم يعرف نوع الطائر، لكن البعض تكهن بأنه كان من نوع كوندور الأنديز الذي يبلغ طول جناحيه 10 أقدام.(العربية)


عربي-دولي

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2023-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2023-06-16
07:30 | 2023-06-16
07:30 | 2023-06-16
07:23 | 2023-06-16
07:17 | 2023-06-16
07:00 | 2023-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website